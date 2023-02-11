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11 akrabasını depremde kaybetti! AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarıyla anlattı: “Allah bir daha milletimize yaşatmasın”

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#Hüseyin Yayman#Deprem#Hatay
11 akrabasını depremde kaybetti AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarıyla anlattı: “Allah bir daha milletimize yaşatmasın”
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 18:40

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Hem abisini hem ablasını kaybeden Yayman "Ağlamamak elde değil, gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda bir olan felaket bizim zamanımıza denk geldi. Duygularımı anlatmam çok zor. Yaşanan depreme mi üzülelim, medeniyetlerin şehri olan Hatay’ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremde en fazla hasar alan illerimizden bir tanesi de Hatay oldu. Hatay'da ailesinden 11 kişiyi kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

GÖZYAŞLARIMIZIN PINARLARI KURUDU

'Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar' diyen Yayman "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu. Bin yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Duygularımı anlatamam çok zor yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim. Allah milletimize devletimize bir daha yaşatmasın" dedi. 

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ALLAH HERKESE SABIR VERSİN

'Allah verdi Allah aldı biz Allah'a inanıyoruz' diye konuşmasına devam eden Hüseyin Yayman "Her canlı ölümü tadacaktın fakat burada mesele insan iman etse de bunu bilse de ölümün bir son olmadığını cennette buluşacağımızı bilse de tabi duygular çok taze Allah herkese sabır versin ateş düştüğü yeri yakıyor. Burası 2 abimin yaşadığı evdi. Bir abim ve eşi sağ kurtuldu diğer abim ve eşi vefat etti. Abimim kızı vefat etti 2 torunu vardı biri vefat etti. Burada çok büyük bir acı var" ifadelerini kullandı. 

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