11 Ağustos hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı ile bu akşam saatlerinde Muğla il merkezi ve iç kesimleri, Denizli, Göller yöresi, Antalya'nın iç kesimleri ve Gazipaşa ilçesi, Çankırı, Ankara ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların Göller yöresi ve Denizli'nin doğusunda kuvvetli (21-50 mm), Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Çarşamba akşam saatlerine kadar Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı, toprak kayması, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ile Muğla il merkezi ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli'nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 14°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı ile bu akşam saatlerinde Göller yöresi, Antalya'nın iç kesimleri ve Gazipaşa ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile Gazipaşa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE 26°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

KONYA 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 13°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğu kesimleri, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76-100 mm), Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yer yer aşırı (100 mm ve üzeri) olması bekleniyor.

SAMSUN 24°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin, yarın (Salı) Ardahan ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık