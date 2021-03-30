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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

11 Afgan göçmen Ankara'da yakalandı

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11 Afgan göçmen Ankara'da yakalandı

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 11 Afganistan uyruklu göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 'organizatörler' aracılığıyla kente gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 organizatörün yeri tespit edildi. Bunun üzerine fiziki takip başlatan polis, organizatörlerin bulunduğu otobüsü Mamak ilçesinde durdurdu. Otobüste, 11 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, organizatörler O.H., S.A.H. ve M.B. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

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