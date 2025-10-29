10’uncu yıldan çok özel kareler

Haberin Devamı

KTB, kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu arşivdeki filmleri dijital ortama aktararak restore ediyor. Arşivde yer alan nitrat tabanlı filmler ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi tarafından dijital ortama aktarılıyor. Filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar ise KTB Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğü’nce oluşturuluyor.

Seğmenler de Ankara Hipodrom’daki 10’uncu yıl törenlerinde geçit yapmış.

ATATÜRK HERKESİ SELAMLIYOR

Bakanlık, bu proje doğrultusunda, 29 Ekim 1933 tarihli Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin görüntüleri de “filmmirasim” hesabından paylaştı. Toplam 17 dakikadan ve iki ayrı videodan oluşan görüntülerde, Ankara Hipodrom’da Atatürk ve İsmet İnönü’nün katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı geçit törenleri ve Ulus’ta törenler öncesinde yaşanan hazırlıklar yer alıyor.

Hipodromda gerçekleşen törenlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yine şık giyimi ile dikkat çekiyor. Siyah renkli, uzun etekli ve eteğinin arkası bele değen yırtmaçlı ceketle bir pantolondan oluşan frak takım elbisesi giyiyor. Elinde ise siyah uzun fötr silindir şapkası bulunuyor. Bütün gösteriyi ayakta takip eden Atatürk, geçen her topluluğu da şapkasıyla özel olarak selamlıyor. Topluluklar da Atatürk’e bakarak yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

Ankara Kız Lisesi ve İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nden öğrenciler geçit töreninde...

ELLERDE YAŞASIN CUMHURİYET

Hipodrom geçidinde toplumun farklı kesimlerinden toplulukların yürüyüşe katılmaları dikkat çekiyor. Geçitte, Ankara Kız Lisesi ve İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nden öğrenciler de eskrim, bisiklet ve çeşitli branşlardan sporcular da Ankaralı Seğmenler de süvari birlikleri de tank ve topçular da bandocular da Atatürk’ü selamlıyor. Güdül’den Etimesgut’a kadar Ankara’nın ilçelerinden yürüyüşe katılan vatandaşlar da ellerinde “Yaşasın Cumhuriyet” yazısıyla geçitte kendilerini gösteriyor. İnönü’nün vatandaşlara yönelik yaptığı bir konuşma da videolara yansırken, vatandaşlar hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı seslendiriyor.