10’uncu yılda özel anma... Burhanettin Duran’dan ‘15 Temmuz’ çağrısı

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek anma etkinliklerini medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile paylaştı. Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimimin milletin iradesiyle akamete uğratılmasının 10’uncu yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sloganı olarak belirlendiğini açıkladı.

15 TEMMUZ’U TAŞIYAN ÜÇ İRADE

15 Temmuz ruhunu taşıyan 3 iradenin özellikle vurgulandığını belirten Duran, bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milleti meydanlara çağırarak direnişi başlatan ve sürdüren liderlik iradesi, bu çağrıya tereddüt etmeden karşılık vererek meydanlara akın eden milletin iradesi ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi koruma iradesi olarak sıraladı.

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Duran, 81 ilde nöbetler tutulacağını, sancak koşuları düzenleneceğini, konserlerden tiyatro gösterilerine, spor etkinliklerinden fidan dikimine kadar geniş bir yelpazede anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

ANKARA VE İSTANBUL

Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini söyleyen İletişim Başkanı Duran, Gazi Meclis’te de anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacağını belirtti. İstanbul’da ise Ayasofya’da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edileceğini kaydeden Duran, İstanbul’daki etkinlikler arasında 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji ile dron ve ışık gösterilerinin öne çıktığını söyledi. Duran, tüm etkinliklerin milletin 15 Temmuz’da gösterdiği destansı direnişi ve zaferi layıkıyla anmak amacıyla 360 derecelik bütünleşik bir iletişim stratejisiyle hazırlandığını belirterek, "Biz 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.