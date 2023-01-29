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109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti

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#Manisa#Ankara#Çınar
109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 17:16

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 6 çocuk ve 60 torun sahibi 109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti.

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2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan Yaşlılık Şurası'na katılan ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Asırlık Çınar' belgesi alan Manisa'nın en yaşlı insanı Bektaş Ergül, hayatını kaybetti.

1914 yılında Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'nde dünyaya gelen Ergül, 6 çocuğu ve 60 torunu ile Manisa'da Dedelerin dedesi olarak anılıyordu.

109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti

105 yaşında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda, 'Asırlık Çınar' belgesi alan Bektaş Ergül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öpüp, Salihli'den götürdüğü çekirdeksiz kuru üzümü hediye etmişti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakımı devam eden Bektaş Ergül, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ergül'ün cenazesi, Kocaçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kula'nın Kenger Mahallesi'nde defnedildi.

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109 yaşındaki Bektaş Ergül hayatını kaybetti

Ergül'ün cenaze törenine yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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#Manisa#Ankara#Çınar

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