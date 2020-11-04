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Gündem
Hasan BOZBEY/ DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

109 yaşındaki Penbe Nine'den bir gün sonra acı haber!

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109 yaşındaki Penbe Nine'den bir gün sonra acı haber!
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Bursa’da koronavirüs tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker, bugün evde, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, rahatsızlanması üzerine Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Peker, tedaviye alındı. 15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi. Penbe Peker’in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak, taburcu edildiği öğrenildi.

Dün hastaneden taburcu edilmelerinin ardından Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, tedbir amaçlı karantina sürecini tamamlamak için evlerine döndü. 109 yaşındaki Peker, bugün öğleden sonra çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 4 çocuk ve 22 torun sahibi olan Peker, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.

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