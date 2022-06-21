109 yaş mesajı

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Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, “Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi birtakım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor” dedi.



‘DOĞRU ADRES ONLAR’



Muazzez İlmiye Çığ’ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Neşet Tarhan da “Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ, her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ’ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak Çığ’ın çizdiği yolda Atatürk’ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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HEDİYE NAZAR BONCUĞU

Başkan Neşet Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Muazzez İlmiye Çığ’a, geçen yıllarda Mezitli’de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verdi. Eşi Sembol Tarhan da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.