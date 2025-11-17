Haberin Devamı

Bakan Kacır NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) 2025 Yılı 2. Çağrısı Sonuçları Belli Oldu! Çağrı kapsamında 109 girişimciye Mükemmeliyet Mührü verilmesi uygun bulundu. Firmalarını kuran girişimciler, yüzde 3 hisse karşılığında TÜBİTAK BiGG Fonundan 900 bin TL yatırım alabilecekler. Bugüne dek 2687 teknogirişim firması BiGG desteğine uygun görüldü. Yenilikçi girişimleri desteklemeyi, teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz!” ifadelerini kullandı.