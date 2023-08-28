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108’inci saatte enkazdan kurtarılmışlardı: Kahramanlarına teşekkür ziyareti

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#Antalya#Hatay#Enkaz
108’inci saatte enkazdan kurtarılmışlardı: Kahramanlarına teşekkür ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 07:00

Antalya’da tedavileri süren Neslihan Karadeniz ve 3 çocuğu, Hatay’da depremde yıkılan evlerinin enkazında tam 108 saat sonra kendilerine ulaşan itfaiyecileri ziyaret etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de Hatay'a giderek arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipler, Antakya ilçesinde çöken Lider Apartmanı'nın enkazından 108'inci saatte, Neslihan Karadeniz ile çocukları Fatmanur(21), Münire Nur(14) ve Musab'ı (7) sağ çıkardı.

108’inci saatte enkazdan kurtarılmışlardı: Kahramanlarına teşekkür ziyareti

Karadeniz ailesi ilk tedavinin ardından Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Burada yakınlarının yanında kalan ve tedavileri süren anne ve çocukları, kendilerini enkazdan çıkaran Antalya İtfaiyesi ekiplerine teşekkür için ziyarete gitti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa tarafından karşılanan Karadeniz ailesi, okulların açılmasıyla birlikte yeniden Hatay'a döneceklerini belirtti. İtfaiye eri Alper Hapencioğlu, kurtarma sırasında ışığı gören Münire Nur'un ses çıkarmasıyla ilk iletişimi kurduklarını anlatırken, itfaiye eri Hanifi Hamzaoğlu da “Biz karşılık beklemeden görevimizi yaptık. Sonuçta herkesin iyi olması bizim en büyük moral kaynağımız" dedi.

 

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#Antalya#Hatay#Enkaz

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