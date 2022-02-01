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108 yaşındaki annesini kaybetti

#Hasan Akgün#Ayşe Akgün#Kuba Camisi
108 yaşındaki annesini kaybetti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün 108 yaşında hayatını kaybetti.

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Annesini Büyükçekmece’deki Kuba Camisi’nden son yolculuğuna uğurlayan Akgün, “Annem resmi kayıtlara göre 103 yaşındaydı. Babası doğduğunda Birinci Dünya Savaşı’nda cephede olduğu için nüfusa 5 yıl geç yazdırmışlar. Uzun yaşam ailemizde genetik. Annemin babası da 117 yaşında vefat etmişti” dedi. Akgün,“Perşembe günü son görüşümdü. Bana en son, ‘Şu an kar çok yağıyor. Hep kapılardasınız, ayaklarınızı sıcak tutun. Bu karda kışta kimseyi ekmeksiz bırakmayın, fakire fukaraya bakın’ dedi. Beş vakit namazını kılan, müthiş Cumhuriyetçi ve Atatürk’çü bir kadındı” diye konuştu.

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#Hasan Akgün#Ayşe Akgün#Kuba Camisi

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