108 yaşında koronavirüsü yendi

Haberin Devamı

Kentte 4 çocuğu ve 11 torunu olan Gülten Saruhan, geçen ay burun akıntısı ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurunca yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Saruhan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 25 günlük tedavi sonrası son testi negatif çıkan Saruhan, taburcu edildi.