107 yıl önceki ‘ilk adım’la yanan kurtuluş ateşi hiç sönmedi

Haberin Devamı

Dün yer gök kırmızı-beyazdı. Yurdun dört bir yanında bayrağını alan meydanlara çıktı. Gençler birbirinden renkli ve nefes kesen gösterilere imza attı. Erzincan Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı öğrencilerin hazırladığı gösterilerle kutlandı. Etkinlik kapsamında okul bandosu, kartal dansı ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Tüm sınıfların katıldığı programda öğrencilerin performansları velilerden yoğun ilgi gördü.

DENİZ ALTINDA BAYRAK

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı denizaltında Türk bayraklarıyla kutladı. Afkule Manastırı mevkisindeki Türk Hamamı noktasında 8 metre derinliğe dalış gerçekleştiren dalgıçlar, sualtında Türk bayraklarıyla tören geçişi yaptı. Dalış eğitmeni Önder Diktaş, her yıl farklı noktalarda dalış yaparak 19 Mayıs’ı kutladıklarını belirterek, “Mavi vatanın derinliklerinde 19 Mayıs coşkusunu yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

FENER ALAYLARI YAPILDI

Birçok ilde fener alayları düzenlendi. Bunlardan biri de Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yapıldı. İlçe meydanında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar meşaleler ve bando eşliğinde yürüdü. Programa Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ASKERİ GEMİLER ZİYARETE AÇILDI

Kocaeli’de, TCG Tayfun hücumbotu ile TCSG-10 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı. İzmit Yat Limanı’nda kayıt yaptıran ziyaretçiler, mihmandar gemi personeli eşliğinde botu ve hücumbotu gezdi. Vatandaşlara, gemilerde bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

DANS, SPOR, EDEBİYAT...

Gençlerin halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Diyarbakır’daki 19 Mayıs etkinliklerinde şiirler ve gençliğe hitabe okundu, karate, jimnastik, wushu, arbane, halk oyunları, basketbol, kız futbol, voleybol, hentbol ritmik gösterileri ile Trakya yöresi halk oyunları gösterileri düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri de motosikletleriyle gösteri yaptı. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Haberin Devamı

SAPANCA GÖLÜ’NDE 1923 M2’LİK BAYRAK

Sakarya’daki Sapanca Gölü’nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kuru ağırlığı 500 kilogram olan özel kumaştan üretilen bayrak, dünyanın tatlı suda açılmış en büyük bayrağı oldu.

GENÇLER COŞTURDU

Yurt genelinde düzenlenen kutlamalardaki dans ve spor gösterileri, 7’den 77’ye tüm vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

DALGALAN GÖZBEBEĞİM...

19 Mayıs gösterilerinde sadece yer gök değil avuç içimiz, gözbebeğimiz ve yüreğimiz de kırmızı beyazdı. Türk bayrağının ay-yıldızı adeta ruhumuza nakşoldu.

TÜRK GENÇLİĞİ ATA’YA KOŞTU

Her bayramda olduğu gibi dün de Anıtkabir sevgi seline sahne oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 81 ilden gelen temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’deydi. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Bakan Bak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı, sonra da gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

MSB’DEN 19 MAYIS MESAJI: BİR MİLLETİN KADERİ DEĞİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “19 Mayıs; bir milletin kaderinin değiştiği gün. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz” denildi. Paylaşımda yer alan videoda; Karadeniz’de ilerleyen Bandırma Vapuru’na ilişkin görüntüler ile Milli Mücadele’nin adımları ve Kurtuluş Savaşı’na ilişkin tarihi görüntü ve fotoğraflar yer aldı. Ayrıca Türk ordusunun bugün kullandığı modern silah sistemleri paylaşıldı. Videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10’uncu Yıl Nutku’ndan, “Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur” sözlerine yer verildi.