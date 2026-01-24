×
Gündem Haberleri

107 suç kaydı bulunan şüpheli böyle yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 19:26

Bursa’da kapıları kart ve sert plastik parçalarla açıp hırsızlık yapan D.A. (26) isimli kadın, evdeki bazanın altında saklanırken polis tarafından yakalandı. 107 suçtan kaydı olan D.A., tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis, kapıları, kart veya sert plastik malzemeler kullanılarak açılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemeler sonucunda polis, hırsızlık olayını 107 suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadının gerçekleştirdiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası başlatılan teknik takip sonrası şüphelinin, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

İstanbul'a giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Ocak'ta Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonda, D.A.’yı, kaldığı evdeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen ve sorgulanan D.A., 'hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

