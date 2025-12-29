×
107 numaraya baskın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:00

İSTANBUL Beşiktaş’ta motorize yunus polisi, şüphe üzerine 33 BRZ 95 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan indirilen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.’ye (19) üst araması yapıldı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy’deki bir otelde kaldıklarını söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi.

Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof uzun namlulu silah ele geçirdi. Devam eden aramalarda odada, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu.

Aramaların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 7 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

 

