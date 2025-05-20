106 yıldır sönmedi sönmez bu ateş

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 106’ncı yıldönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda Fethiye’de dalgıçlar denizin dibinde bayrak açtı. Kapadokya’da balonlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu. Birçok ilde halk konserleri düzenlendi.

‘KAHRAMANLIK DESTANI’

İstanbul Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılan kutlamada, gençlik merkezleri tarafından hazırlanan ‘Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı’ isimli gösteri sergilendi ve çeşitli spor dallarından kesitler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

YER-GÖK KIRMIZI BEYAZ

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Antalya’nın Kaş ilçesi ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalışseverler, deniz altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Afyonkarahisar’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla ‘Gençlik Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Eski Müze önünde ellerinde meşalelerle toplanan kalabalık, 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Kurtuluş Caddesi’nden Zafer Meydanı’na kadar yürüdü.

BAYRAĞI ALAN ATA’YA KOŞTU









Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı dün ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 77’ye çok sayıda vatandaş Ata’yı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’deydi. Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Bak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BAK: EMANETİNİZ EMİN ELLERDE









Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan Bak, özetle şunları yazdı: “106 yıl önce Samsun’da yaktığınız İstiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Türkiye’nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

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GENÇLERLE MUSTAFA KEMAL YÜRÜYÜŞÜ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak amacıyla ‘Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü’ düzenlendi. Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk Bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beşiktaş Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sonrasında Beşiktaş Meydanı’nda kurulan sahnede İBB Orkestrası ve Redd grubu konser verdi.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’nde, Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı. ‘TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul’dan Samsun’a Milli Mücadele Yolculuğu’nda Türkiye’nin en büyük yerli ve milli askeri gemisiyle 81 ilden Samsun’a gelen gençlerin taşıdığı Türk bayrağı askerlere teslim edildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından alınan bayrak tören alanına götürüldü. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, milletvekilleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Bir konuşma yapan Bakan Güler, “Risk ve tehditlerin öngörülemez olduğu bu kaotik süreçte, özellikle savunma ve güvenlik teknolojilerinin yerli ve milli imkânlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi bekamız açısından bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.