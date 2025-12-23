×
Gündem Haberleri

105 yaşında yakınlarından istedi, parti üyeliği evinde yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hanım Orman#AK Parti Üyeliği#Kahta İlçesi
105 yaşında yakınlarından istedi, parti üyeliği evinde yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 17:42

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Hanım Orman (105), AK Parti'ye üye oldu.

Kahta ilçesi Güzelçay köyünde yaşayan Hanım Orman, yakınlarına AK Parti'ye üye olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine aile üyeleri, ilçe teşkilatı ile görüşerek durumu bildirdi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hanım Orhan'ı evinde ziyaret ederek, üye kaydını gerçekleştirdi. 

105 yaşında yakınlarından istedi, parti üyeliği evinde yapıldı

Hayatı boyunca birçok döneme ve zorlu sürece şahitlik ettiğini dile getiren Hanım Orman, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güveni ifade etti. Orman, özellikle sağlık ve sosyal hizmetler alanında yapılanların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

105 yaşında yakınlarından istedi, parti üyeliği evinde yapıldı

#Hanım Orman#AK Parti Üyeliği#Kahta İlçesi

