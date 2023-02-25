105 kişiye mezar olan Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık tarafından tutukla talebiyle sevk edilen Rende, avukatların itirazı üzerine Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşlı olması ve birçok hastalığının bulunması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.



BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Rende’nin Eskişehir’de olduğunu belirledi. Belirlenen adresteki evde yakalanarak gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rende, ’Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.