105 günün ardından... Hoş geldin Başkan

Böcek’in odasındaki görüntülerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Twitter hesabından paylaştı. Videoda Prof. Dr. Özkan’ın “Nasıl hissediyorsunuz başkanım?” sorusuna Başkan Böcek, “Sayenizde çok iyiyim. Bütün sağlık çalışanlarına, dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Dualarım size. Her şey için teşekkür ediyorum” yanıtını verdi.



1-2 GÜNE TABURCU EDECEĞİZ



Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumunu şöyle anlattı: “Herhangi bir sıkıntısı yok taburcu etme anlamında da. Ama kendini, sanıyorum daha güvende hissediyor ve 1-2 gün içinde taburcu edeceğiz gibi. Fizik tedavisi devam ediyor sabah akşam uzun seanslarla. Durumu gayet iyi.”