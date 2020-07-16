105 bin TL değerinde kaçak telefonlarla yakalandılar

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 105 bin TL olan 30 adet cep telefonu bulundu. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu B.C. ve T.S. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.