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104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesini can çekişirken izlemiş

#İzmir#Bıçaklama#Cani
104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesini can çekişirken izlemiş

İzmir Buca’daki 29 Ağustos’ta, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran (28) ile birlikte yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

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Kadir ÖZEN / DHA- Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün’ü dövüp başında içki şişesi kırdı. Ardından da banyoya kilitleyerek bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından Feyzi Duran'ın ailesinde kalan oğlu A.D.’yi geçen 1 Eylül’de geri aldı.

104 yerinden bıçakladığı çocuğunun annesini can çekişirken izlemiş

‘ÇOCUĞUMU ÜZERİME BIRAKTI’

Aysel Perkgün, yaşadığı o dehşet anlarını şöyle anlattı: “Kimse dışardan evi görmesin diye pencerenin panjurunu kapattı. Panjuru kapatmak için eğildiğinde belinde 2 bıçak olduğunu gördüm. Evdeki bıçakları beline koymuştu. Bana, canavarca bakıyordu. Şişeyi başıma vurup kırdı. Çocuğuma cam kırığı gelmesin diye üzerine kapandım. Beni zorla banyoya soktu. Olacakları tahmin ettiğim için boynumu, şah damarımı korudum. Bıçaklandığım için, kendimden geçmeye başlamıştım. ‘Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim. Bak işte ölümünü izliyorum’ dedi. Sonra bir sigara yakıp içti. Çığlıklarımı duyup gelen bir kişi içeri girdi. İçerdeki durumu görünce koşarak dışarı kaçtı. Peşinden gidip bu adamı dövmüş. Çocuğumu, kanlı bedenimin üzerine koydu. ‘Al çocuğu üzerimden artık tutamıyorum’ dedim. Bir ara kayınvalidem geldi. Kapıyı kapattı. Artık eve biri girse de beni, durumumu göremiyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ben kendimden geçerken bir sigara daha içmiş. Sonra saçımı kesmiş. Tüm bunları vahşilikten yaptı. Bana bunları yaşatan bu kişiye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. Aynaya her baktığımda olanları tekrar tekrar yaşıyorum. Sırtımda, eskiden kalma hortum ve bıçak izleri var. İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım.”

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#İzmir#Bıçaklama#Cani