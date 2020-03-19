103 suçtan aranan 'Binbir surat' yakalandı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da banka- kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Onur Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu 'Binbir surat' lakaplı Özdemir'in Çankaya ilçesinde bir sitede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Özdemir'i düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 383 suç kaydı bulunan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.