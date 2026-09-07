‘103 orman yangınında 70 şüpheli tespit edildi’

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Gürlek, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda 2 şüphelinin tespit edildiğini, şüphelilerden 1’inin tutuklandığını, 1’i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

16’SI TUTUKLANDI

Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 32’si hakkında adli kontrol uygulandığını, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

YANLARINA KALMAYACAK

Cumhuriyet başsavcılıklarının emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordineli şekilde çalıştığını belirten Gürlek, yangınların nedenleri ile kasıt veya ihmali bulunan kişilerin titizlikle araştırıldığını söyledi. Bakan Gürlek, “Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz” dedi.

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Öte yandan Gürlek, 2027-2029 Orta Vadeli Programı doğrultusunda adalet hizmetlerinde yeni reform adımlarının hayata geçirileceğini bildirdi. Gürlek, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılacağını, çevrim içi uyuşmazlık çözümü ve elektronik duruşma uygulamalarının geliştirileceğini belirtti.