103 milyonu aşan Sayısal Loto sonuçları için geri sayım… Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

103 Milyon TL’yi aşan Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi Sayısal Loto çekilişi İbo Show’da, Seda Sayan’ın renkli sunumu ile 30 Ocak Cumartesi, saat 21:30’da gerçekleşecek.



SAYISAL LOTO GÜNLERİ



Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.



TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR



Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.



Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.