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103 emekli amiralin 'Montrö bildirisi' soruşturmasında yeni gelişme

#Montrö Bildirisi#Emekli Amiraller#Bildiri
103 emekli amiralin Montrö bildirisi soruşturmasında yeni gelişme

Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan iddianame hazırlanan 103 emekli amiral 21 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Emekli amirallerin hakim karşısına çıkacağı tarih de mahkeme tarafından belirlendi.

Haklarında ‘Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen 103 emekli amiralin yargılanmasına Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak. Daha önce mahkemeye gönderilen iddianamede seçilmiş hükümeti hedef aldıkları, muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilmiş ve bildirideki ‘Montrö’ ifadesinin de ‘araç’ olarak kullanıldığına işaret edilmişti.

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