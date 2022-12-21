103 emekli amiral beraat etti

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KAMUOYUNDA ‘Emekli amiraller bildirisi’ olarak bilinen davada karar çıktı. Mahkeme, 12 Aralık - 20 Aralık tarihleri arasında belirlediği duruşma takviminde sanık ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmasına karar verdi. Bu kapsamda, 8 gündür süren duruşmaya gelen bazı sanıklar ile avukatları savunmalarını yaptı. Davanın dünkü duruşmasında ise savunma sırası sanıklardan Atilla Tonguç’un avukatı Hikmet İşler’deydi. Avukat İşler, söz konusu açıklamada herhangi bir suç unsuru bulunmadığını, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirterek, “Bu sebeple atılı suçun unsurları oluşmamıştır” diye konuştu.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Duruşmada katılan sıfatıyla yer alan Cumhurbaşkanlığı avukatı, “Siyasete müdahale, siyaseti dizayn söz konusudur. Biz muhtıranın tamamına karşıyız” dedi. Savunmaların ardından Mahkeme, 103 sanık hakkında ‘devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan beraat kararı verdi. Suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle verilen karar oybirliğiyle alındı.

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SAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Savcılık mahkemeye, “Zikredilen kararın bozulması için temyiz yoluna gidilecektir. Temyiz layihamızı hazırlamak üzere gerekçeli kararın Başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur” ifadeleri yer alan bir dilekçe sundu.

12 KİŞİYE HAPİS İSTENMİŞTİ



Geçen ekim ayında yapılan duruşmada savcılık tarafından açıklanan mütalaada, 91 sanık yönünden beraat talep edilmişti. Emekli amiraller Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk’e ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’dan 3 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.