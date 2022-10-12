1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcıların sosyal medya verilerini ele geçirip, 3'üncü kişilere sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 15 kişinin, ülke genelinde yaşayan 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, başka kişilere sattıkları belirlendi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.