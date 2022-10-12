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1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı

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#Kayseri#Sosyal Medya #Gözaltı
1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:14

Kayseri'de, 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirerek 3'üncü kişilere sattıkları belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcıların sosyal medya verilerini ele geçirip, 3'üncü kişilere sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 15 kişinin, ülke genelinde yaşayan 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, başka kişilere sattıkları belirlendi.

1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, satan 15 kişiye gözaltı

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#Kayseri#Sosyal Medya #Gözaltı

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