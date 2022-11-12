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1023 noktada fidan! 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü

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#Türkiye Yüzyılı’Na Nefes Ol#Vahit Kirişci#Fuat Oktay
1023 noktada fidan 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Bu yıl ‘Türkiye Yüzyılı’na nefes ol’ temasıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında dün Türkiye’nin dört bir yanında yeşil seferberlik vardı. 81 ilde 1023 noktada yüzbinlerce fidan toprakla buluşturuldu.

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Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de fidan dikimi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Türkiye genelindeki 1023 noktada fidan dikimi yapıldığını belirterek, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üyeler Macaristan ve Türkmenistan’la da aynı anda kutluyoruz” dedi. Kirişci, daha sonra ‘Orman ve Ekosistem Zirvesi ve Fuarı’nda da “Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk” dedi. 

1023 noktada fidan 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü

1023 noktada fidan 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü


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#Türkiye Yüzyılı’Na Nefes Ol#Vahit Kirişci#Fuat Oktay

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