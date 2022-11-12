1023 noktada fidan! 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü

Haberin Devamı

Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de fidan dikimi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Türkiye genelindeki 1023 noktada fidan dikimi yapıldığını belirterek, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üyeler Macaristan ve Türkmenistan’la da aynı anda kutluyoruz” dedi. Kirişci, daha sonra ‘Orman ve Ekosistem Zirvesi ve Fuarı’nda da “Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk” dedi.



