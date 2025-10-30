102. yılı coşkuyla kutladık… Sığmaz bu cihana bizim cumhuriyet sevdamız, Türk bayrağı uzaydan görüntülendi

Haberin Devamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde düşmanların yurt topraklarından kovulduğu destansı istiklal mücadelesi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandı. İşte o günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti, en büyük bayramını hep aynı coşku ve gururla kutladı. Dün de yurt genelinde çok renkli kutlamalara imza atıldı. Bağımsızlığımızın en büyük sembolü Türk bayrağı, yurdun dört bir yanını oya gibi süsledi. Dağlara, denizlere, gökyüzüne işlendi.

AY-YILDIZ 1100 RAKIMDA

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları’nın 1100 rakımlı bölgesine tırmanan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, burada Türk bayrağını dalgalandırdı. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Asmakayalar Manastırı’na Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı. Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı ise Göktürk-1 yer gözlem uydusu tarafından uzaydan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, ‘Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız’ mesajıyla görüntüyü paylaştı.

HAVADA, KARADA, DENİZDE...

Antalya’da deniz altında ve üstünde Türk bayrağı açıldı. Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. F-16’lar Çorum semalarında nefes kesti. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait üç F-16 uçağının gösterisi büyük alkış aldı.

7’DEN 70’E ANITKABİR’E...

Cumhuriyetin 102’nci yılı kutlamalarının en coşkulu adresi her yıl olduğu gibi yine Anıtkabir’di. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahâtgahı Anıtkabir’e koşan 7’den 70’e yüzbinlerce vatandaş, Cumhuriyet'in yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Gençler, Anıtkabir merdivenlerinde zaman zaman Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ve İstiklal Marşı’nı okudu. Anne ve babalarının ellerinden tutarak Anıtkabir’e gelen minikler de renkli görüntüler oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK de Anıtkabir üstünde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisini ilgiyle izledi.



CUMHURİYET ÇOCUKLARI

Çocukların neşe ve heyecan içinde olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli anlara sahne oldu. İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu öğrencileri de Cumhuriyet'in 102’nci yılını birbirinden farklı gösterilerle kutladı. Okulun 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri, dans ve müziğin bir arada olduğu sahne performanslarına haftalarca hazırlandı. Öğrencilerden kimi okuduğu şiirle, kimi söylediği şarkıyla kimi de yaptığı dansla izleyenlere hem duygulu hem de coşkulu anlar yaşattı.

KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Havai fişek gösterisinin gerçekleştirildiği geceye meydanı dolduran kalabalık cep telefonlarının ışıkları ve konfetilerle eşlik ederek, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yılını kutladı. Yürüyüşe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyet'e, onun değerlerine en çok sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Siz de bunun tamamen farkındasınız. Cumhuriyet, hepimiz için bir çatıdır. Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizdeyken o bizi kavurmasın diye, adaletsizlik rüzgârları fırtınaya dönmüşken bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki yürüyüşte, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşındı.

ANTALYA'DA 400 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Konyaaltı Caddesi Varyantı'nda düzenlenen fener alayında vatandaşlar meşalelerin yanı sıra 400 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdılar.



