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102 tutukluya sınav tahliyesi

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#İBB#Tutuklu#Tahliye
102 tutukluya sınav tahliyesi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen mitinglerde ‘izinsiz gösteri’ yaptıkları ileri sürülerek tutuklanan ve haklarında dava açılan, büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 102 genç tahliye edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerindeki, “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı olan 22 yaşındaki Berkay Gezgin’in de arasında bulunduğu 139 kişi hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezası istenmiş ayrıca siyasi yasak da talep edilmişti.  

ÇOĞU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi dün Berkay Gezgin’in de arasında bulunduğu 102 gencin tahliyesine karar verdi. Tahliye gerekçesinde, “Sanıkların büyük çoğunluğunun öğrenci olması, öğrenim hayatlarının devam etmesi ve sınavlarının bulunması, bir kısım sanıkların hastalıklarının bulunması, bu hususların sanıklar müdafilerinin sunulan dilekçeler ekinde belgelendirilmesi, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunmaması nedeniyle ayrı ayrı tahliyelerine karar verilmiştir” denildi.

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#İBB#Tutuklu#Tahliye

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