MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem Haberleri101'inci yÄ±l rallisi
GeriGÃ¼ndem 101'inci yÄ±l rallisi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Aydemir KADIOÄžLU / Ä°STANBUL
Haber GiriÅŸ: 20.05.2020 - 07:00,Son GÃ¼ncelleme:

101'inci yÄ±l rallisi

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
101'inci yÄ±l rallisi
Abone Olgoogle-news

19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, Ä°stanbulâ€™da motosiklet rallisi dÃ¼zenlendi.

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸluâ€™nun verdiÄŸi startÄ±n ardÄ±ndan, eski DÃ¼nya Supersport Åžampiyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu ile DÃ¼nya Superbike Åžampiyon pilotu Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, DolmabahÃ§e SarayÄ± Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayarak Ä°stanbulâ€™un tarihi yerlerini geÃ§tiler. 24 kilometrelik parkur sonrasÄ± Taksim MeydanÄ±â€™na gelen SofuoÄŸlu ile RazgatlÄ±oÄŸlu, Taksim AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±â€™na Ã§elenk bÄ±raktÄ±. Yine DolmabahÃ§eâ€™den hareket eden 101 motosikletli polis de tur attÄ±. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nden geÃ§ip bayrak aÃ§an motosikletli polislere SofuÄŸlu ve RazgatlÄ±oÄŸlu da eÅŸlik etti.Â

101inci yÄ±l rallisi


101inci yÄ±l rallisi


101inci yÄ±l rallisi
Kenan SofuoÄŸlu

101inci yÄ±l rallisi
Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle