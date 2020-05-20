101'inci yÄ±l rallisi

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet KasapoÄŸluâ€™nun verdiÄŸi startÄ±n ardÄ±ndan, eski DÃ¼nya Supersport Åžampiyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu ile DÃ¼nya Superbike Åžampiyon pilotu Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, DolmabahÃ§e SarayÄ± Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayarak Ä°stanbulâ€™un tarihi yerlerini geÃ§tiler. 24 kilometrelik parkur sonrasÄ± Taksim MeydanÄ±â€™na gelen SofuoÄŸlu ile RazgatlÄ±oÄŸlu, Taksim AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±â€™na Ã§elenk bÄ±raktÄ±. Yine DolmabahÃ§eâ€™den hareket eden 101 motosikletli polis de tur attÄ±. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nden geÃ§ip bayrak aÃ§an motosikletli polislere SofuÄŸlu ve RazgatlÄ±oÄŸlu da eÅŸlik etti.Â







Kenan SofuoÄŸlu

Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu