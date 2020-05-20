101 yıllık gurur

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıldönümü kapsamında Ankara’da ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Anıtkabir’deki törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlığın üst düzey bürokratları sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak katıldı. Kasapoğlu, Türk bayrağı taşıyan gençlerle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine çıktı. Kasapoğlu, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Heyet İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

SADAKATLE SAHİP ÇIKIYORUZ

“Aziz Atatürk; bir milletin umudu olarak Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelemizin 101’inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”

ATATÜRK COŞKUSU

Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında dev Atatürk görseliyle gösteri yaptı. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle seyrine başlayan 36 metrelik tekne, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle Bodrum’a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkıp, hep bir ağızdan tekneden yükselen marşları söyleyerek yolculuğa eşlik etti.

ANKARA

Ankara çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşarken dansçılar da sahnedeydi. Ankaralı dansçılar bayram için bir araya gelerek başkentin simge yerlerinden Anıtkabir, Ankara Kalesi, Anıtpark, Atakule gibi yerlerde maskelerini takıp gösteri yaptı.



Samsun

KAPADOKYA’DA ÖZEL UÇUŞ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapadokya’da sıcak hava balonuyla uçuşlar 1 Temmuz’a kadar durdurulurken, dün 19 Mayıs nedeniyle bir balon özel izinle havalandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alan pilot Mehmet Halis Aydoğan, dün sabah üzerinde ‘İstikbal göklerdedir’ yazan, Atatürk posteri ve Türk bayrağı bağladığı Türkiye’nin ilk yerli sıcak hava balonu ile Kapadokya semalarında dolaştı.