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101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

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#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Atatürk#KKTC
101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet
Aziz ÖzenSelahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

29 Ekim 1923’te, Ulu Önder Atatürk Cumhuriyet’i alkışlar eşliğinde ilan ettiğinde “Çok yaşa Cumhuriyet” nidaları yükselmişti. Bu coşku hiç bitmedi. Türkiye dün Cumhuriyet’in 101’inci yılını görkemli törenlerle kutladı. Havada, karada, denizde bayraklar açıldı, tüm yurt ve KKTC kırmızı-beyaza boyandı...

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En büyük bayram, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlandı. Meydanlarda, gökyüzünde, denizde, dağların zirvesinde, yurdun dört bir yanında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. 7’den 77’ye tüm halk Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i, ilanının 101’inci yıldönümünde bir kez daha tüm gücüyle sahiplendi.

HAVADA, KARADA, DENİZDE...

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı. Van Gölü’nün derinliklerinde Türk bayrağı açıldı. Şanlıurfa’da da Göbeklitepe’ye 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı açan gençler, marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutladı. Zonguldak’ta madencilerin geçit töreni ilgiyle izlendi. Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde ve Samsun’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı. Erzurum Palandöken’de deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğe Cumhuriyet tırmanışı yapıldı.

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101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

ATA’YA KOŞTUK

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Türk bayrakları ve çiçeklerle ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar, bayramı Ata’nın huzurunda kutladı.

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

NEFES KESTİLER

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekiplerinden SOLOTÜRK, İstanbul semalarında Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları da İzmir’deki gösterileriyle izleyenler heyecanlı anlar yaşattı.

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

İSTANBUL

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İstanbul’da Kadıköy’deki geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’ne binlerce kişi katıldı.

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

Vatan Caddesi’ndeki geçit töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, tören aracında birlikte halkı selamladı.

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

ANKARA

Ankara’da TBMM’den Ulus’taki 2. Meclis’e kadar yapılan geçit törenine on binlerce vatandaş Türk bayrakları ve marşlarla eşlik etti.

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

EMİNE ERDOĞAN: GURURLUYUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

OKULLAR KIRMIZI BEYAZ

Cumhuriyet’in 101’inci yılı ülke genelinde renkli gösterilerle kutlanırken, İstanbul’da da ilkokul öğrencileri, ‘Biz Cumhuriyet çocuklarıyız’ diyerek sahnelerde yerini aldı.

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

ANTALYA

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

KUŞADASI

101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

 

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#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Atatürk#KKTC

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