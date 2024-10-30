101 yıldır hep aynı coşkuyla... Çok yaşa sen Cumhuriyet

Haberin Devamı

En büyük bayram, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlandı. Meydanlarda, gökyüzünde, denizde, dağların zirvesinde, yurdun dört bir yanında birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. 7’den 77’ye tüm halk Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i, ilanının 101’inci yıldönümünde bir kez daha tüm gücüyle sahiplendi.

HAVADA, KARADA, DENİZDE...

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı. Van Gölü’nün derinliklerinde Türk bayrağı açıldı. Şanlıurfa’da da Göbeklitepe’ye 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı açan gençler, marşlar söyleyerek Cumhuriyet’in 101’inci yılını coşkuyla kutladı. Zonguldak’ta madencilerin geçit töreni ilgiyle izlendi. Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde ve Samsun’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı. Erzurum Palandöken’de deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğe Cumhuriyet tırmanışı yapıldı.

Haberin Devamı

ATA’YA KOŞTUK

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Türk bayrakları ve çiçeklerle ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar, bayramı Ata’nın huzurunda kutladı.

NEFES KESTİLER

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekiplerinden SOLOTÜRK, İstanbul semalarında Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları da İzmir’deki gösterileriyle izleyenler heyecanlı anlar yaşattı.

İSTANBUL

Haberin Devamı

İstanbul’da Kadıköy’deki geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’ne binlerce kişi katıldı.

Vatan Caddesi’ndeki geçit töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, tören aracında birlikte halkı selamladı.

ANKARA

Ankara’da TBMM’den Ulus’taki 2. Meclis’e kadar yapılan geçit törenine on binlerce vatandaş Türk bayrakları ve marşlarla eşlik etti.

EMİNE ERDOĞAN: GURURLUYUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

OKULLAR KIRMIZI BEYAZ

Cumhuriyet’in 101’inci yılı ülke genelinde renkli gösterilerle kutlanırken, İstanbul’da da ilkokul öğrencileri, ‘Biz Cumhuriyet çocuklarıyız’ diyerek sahnelerde yerini aldı.

ANTALYA

KUŞADASI