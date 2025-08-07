×
101 yıl sonra Samsun’a İstiklal Madalyası

Güncelleme Tarihi:

101 yıl sonra Samsun’a İstiklal Madalyası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 07:00

 MİLLİ Mücadelenin öncü kenti Samsun, Cumhuriyet’in kuruluşuyla hak ettiği İstiklal Madalyası’na 101 yıl sonra kavuşuyor.

Samsun, istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde gösterdiği kahramanlık dolayısıyla Büyük Millet Meclisi’nce 1924 yılında istiklal madalyasıyla ödüllendirildi.  Arşiv belgelerine göre bu madalyalar ile beratlar, sahiplerine verilmek üzere 14 Nisan 1924’te Başbakanlık’tan Milli Savunma Bakanlığına gönderildi. Ancak madalyanın Samsun’a teslim edildiğine dair bilgi veya belgeye rastlanmadı. Samsun Valiliği, İstiklal Madalyası ve Beratın Samsun’a tevdi edilmesi talebiyle hazırlanan bilgi ve belgeleri Meclis’e ve Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdi.  Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan inceleme  sonucunda, İstiklal Madalyası ve Beratın Samsun Valiliği’ne verilmesi uygun görüldü. 

TÖREN BUGÜN TBMM’DE

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bir asır sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın kasalarında aranan madalyayı bugün TBMM Şeref Holü’nde düzenlenecek törenle Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya teslim edecek. Madalya törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve milletvekilleri ile il protokolü de katılacak.

