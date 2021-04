101 yıl sonra aynı ruh

Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi alınmayan töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve komutanlar da locadan izledi. Oturumu yöneten Şentop, Birinci Meclis’i var eden ruhun siyasi farklılıkları bir çatı altında toplamak olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ MİLLET

“Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir. Batılılar ve komşularımız başta olmak üzere Türkiye ile teması ve ilişkisi olan her devletin, her uluslararası odağın öğreneceği çok şey vardır. 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynıyla harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir. 100 yıl önce kurtuluş için milleti harekete geçiren ruh bakidir ve gerektiğinde, vatanın her bir karışını ve Akdeniz’in bize ait her bir damlasını korumak için her türlü gayreti göstermeye ve mücadeleyi vermeye bizi hazır tutmaktadır. Bu ülkeden, bu milletten, bu devletten umudunu kesmiş olanlar; ‘Bittik, kahrolduk’ yavesini biteviye tekrarlayanlar, şartların altından kalkılamayacak kadar ağır olduğu fikrini yayanlar, daima olmuştur ve olacaktır. Fakat şunu bilmeliyiz ki, Milli Mücadele sadece düşmana karşı değil, bir ölçüde, bu türden zihni işgale, ruhu dumura uğramış mefluç karakterlere karşı da kazanılmıştır.”

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ DE KATILDI



Meclis’teki 23 Nisan özel oturumuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. İki lider de salona alkışlar eşliğinde girdi. Meclis’te grubu bulunan partilerden yalnızca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

MECLİS’İN BİLMESİ GEREKİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis’in kendi yetkileri konusunda titiz davranması, “yetkilerinin gasbına sessiz kalmaması gerektiğini” belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bu Meclis’in hiçbir vesayeti, hiçbir gölgeyi üzerinde hissetmemesi gerekir. Bu Meclis’in kendi özgür iradesiyle çıkardığı yasalara yürütme organının uyup uymadığını denetlemesi gerekir. Bu Meclis’in yolsuzluklar konusunda çok duyarlı olması ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar kararlılıkla ve inançla savunması gerekir. Bu Meclis’in Milli Kurtuluş Savaşı sürecinde bile, ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesine izin vermediğini bilmesi gerekir. Bu Meclis’in sayıları on milyonu geçen işsizler ordusunun yaşadığı sorunları ve çözümünü araştırması gerekir. Biz böyle bir Meclis istiyoruz. Biz hukuk sistemimizin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını, milletin vekillerini millet seçsin istiyoruz.”

MUHALEFETİN ELEŞTİRİ HAKKINA SAYGI

Özel oturumdaki diğer konuşmalarda özetle şu mesajlar verildi:

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Millet iradesine saygı şüphesiz iktidarın yönetme, muhalefetin eleştiri hakkına saygıdır. Millet iradesine saygı, emaneti ehline veren millete saygı, şüphesiz iktidarın yönetme, muhalefetin eleştiri hakkına saygıdır. “Tek adam”, “sivil darbe” ve benzeri eleştiriler dileyenler tarafından elbette yapılabilir. Fakat bu söylem, mantığı ve doğrudan konuşanın sahip olduğu meşruiyetin kaynağıyla çelişkilidir.

DARBECİ ZİHNİYET YOK OLMADI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Milli irade son 60 yılda çeşitli darbe ve vesayet girişimlerine de maruz kalmıştır. Ancak ve maalesef darbeci ve vesayetçi zihniyet henüz yok olmamıştır. Bu zihniyettekilere hatırlatırız ki; devlet ve millet uyumaz, emekliye de ayrılmaz.

101 YIL ÖNCEDEN GERİYİZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu: Milli egemenlik millete gerçek manada yaslanan bir Meclis üzerinden hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla gerçekleşir. Milli egemenlik, parlamentonun her türlü müdahaleye karşı itibarını koruyarak mümkün olur. Türkiye 101 yıl öncesinin gerisine düşmüş ve bir parti devleti görünümüne yönelmiştir. Bugün Türkiye’de iktidar çevresinde olmayanların, devlet kapısında yeri kalmamıştır. Kanunlar ve kurallar vatandaş için zorunlu, iktidar ve çevresi için keyfi hale gelmiştir. Bugün Türkiye’de yasama ve yargı yürütmenin gölgesindedir ve kuvvetler birliği şartları yaşanmaktadır.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Bugün demokrasi ağır bir baskı altındadır, adeta kelepçelenmiştir. Demokratik siyaset, toplumsal muhalefet ve sivil toplum ağır bir kuşatma altındadır. Adalet duygusu yok edilmiştir. Meclis’in 101’inci yılında kötü ve yanlış yönetilen bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

ADİLE TEYZE’NİN KUZUCUKLARI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Bu iktidar akıl dışı salgın yönetimiyle çocuklarımızı evlere hapsetmiş durumdadır. Çocuklarımız mutsuzsa egemenlik tehlike altındadır. Adile Teyze’nin kuzucukları vardı, şimdi tosuncuklar var. Sermet Erkin’in şapkadan çıkardığı tavşanla eğlenen çocuklar vardı, şimdi el çabukluğuyla hiç edenler var.

ÖZEL OTURUM MANZARALARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Meclis Genel Kurulu özel oturumla toplandı. TBMM’nin 101. açılış yıldönümündeki oturumu Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetti. Meclis’teki oturuma bazı bakanlar da katıldı. Locada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koltuğunun bir yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Meclis Başkanvekili Celal Adan oturdu.

MECLİS’TE TEK ÇOCUK

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy’un 12 yaşındaki kızı Zahide Özsoy, Meclis’te özel oturumu izleyen tek çocuk oldu. Zahide Özsoy, Meclis oturumunu dinleyici localarında takip etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara