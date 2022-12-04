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101 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

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#Kırşehir#Yangın#Makbule Uzunay
101 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 18:03

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Makbule Uzunay (101), hayatını kaybetti.

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Kırşehir'in Kaman ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde müstakil evdeki oturma odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

101 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Gelen itfaiye erlerinin söndürme çalışmasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Makbule Uzunay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Uzunay'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Kırşehir#Yangın#Makbule Uzunay

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