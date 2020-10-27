101 taksiye ceza
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, önceki gün İstanbul Sultanahmet ve Taksim’de yabancı turist yolcuları seçen taksicilere yönelik denetleme yaptı.
Denetlemelerde, çalışma ruhsatı olmayan 22, muayene tarihi geçen 4, trafik işaretlerine uymayan 5, duraklama yapan 13, yasak park yapan 10, uygunsuz ışıktan 1, cep telefonu kullanmaktan 6 ve emniyet kemeri takmamaktan 40 olmak üzere 101 taksi sürücüsüne ceza kesildi. Çalışma ruhsatı olmayan 22 taksi trafikten men edildi.
Trafik ekipleri, 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde ise ‘Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımı’ ile ilgili İstanbul genelinde denetleme yaptı. Alkollü araç kullanan 273 kişinin daha önce alkollü yakalanma durumlarına göre 6 ay ile 5 yıl arasında ehliyetlerine el konuldu. 105 araç trafikten men edildi. Aynı tarihlerde, uyuşturucu test cihazı ile yapılan denetimlerde de uyuşturucu etkisinde araç kullanan 2 sürücü tespit edildi. Savcılık talimatıyla kan ve idrar testi de yapılan 2 sürücünün ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konuldu.
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