101 taksiye ceza

Denetlemelerde, çalışma ruhsatı olmayan 22, muayene tarihi geçen 4, trafik işaretlerine uymayan 5, duraklama yapan 13, yasak park yapan 10, uygunsuz ışıktan 1, cep telefonu kullanmaktan 6 ve emniyet kemeri takmamaktan 40 olmak üzere 101 taksi sürücüsüne ceza kesildi. Çalışma ruhsatı olmayan 22 taksi trafikten men edildi.

Trafik ekipleri, 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde ise ‘Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanımı’ ile ilgili İstanbul genelinde denetleme yaptı. Alkollü araç kullanan 273 kişinin daha önce alkollü yakalanma durumlarına göre 6 ay ile 5 yıl arasında ehliyetlerine el konuldu. 105 araç trafikten men edildi. Aynı tarihlerde, uyuşturucu test cihazı ile yapılan denetimlerde de uyuşturucu etkisinde araç kullanan 2 sürücü tespit edildi. Savcılık talimatıyla kan ve idrar testi de yapılan 2 sürücünün ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konuldu.