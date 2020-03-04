101 Okey nasıl Oynanır? 101 Okey kuralları ve taktikleri

101 Okey birçok kişi tarafından tercih edilen bir eğlence oyunudur.

101 Okey Nasıl Oynanır?

Taş dağılımı yapıldıktan sonra, oyuncu elindekileri dizmeye başlar. Dizilimde, sayıların birbirlerini takip etmesi veya aynı olması önemlidir. Örneğin; 1, 2, 3 taşları yan yana geldiğinde anlamlı hale gelir. Aynı şekilde diğer dizilim şekli, 7, 7, 7 şeklinde yapılan dizilim şeklidir. Yani aynı taşları yan yana getirme şeklinde. Dizilimde taş renkleri de çok önemlidir. Yan yana dizilen 7 sayısının mavi, sarı ve kırmızı renkte olması gerekir.

Dizilim sıralamasında 1'den 13'e kuralı esas alınır. Bu kurala göre ilk önce küçük sayılar, daha sonra büyükler sıralanır. Dizilim belirtildiği gibi tamamlandıktan sonra, oyuncu kendi istediği, işe yaramadığı taşı, sağındaki oyuncuya verir. Oyun başlamış olur. Rakip oyuncular istedikleri gibi isterse yandan gelen taşı, isterlerse yerden alacakları taşları, kendi yaptıkları dizilime eklerler.

101 Okey Kuralları

Okey reyin setli 106 taştan oluşan bir oyundur. Taşlar 4 farklı renkte, 1 sayısından 13 sayısına kadar sıralanır. Her bir rakamdan toplamda 8 taş bulunur. İki mavi, iki kırmızı, iki siyak ve iki sarı şeklinde oluyor. Yine oyun içerisinde numarası olmayan iki taş bulunur. Bunlar 101 okey oyununda joker taş ismiyle bilinir.

Dizme ve oyuna başlama sonrasında, el açabilmek için 101 sayısını tamamlamak gerekir. Yine el açabilmek için farklı renklerden aynı numaralı set olmalıdır. Örnek olarak şöyle belirtebiliriz. 6, 6, 6 şeklini değerlendirelim. Sahip olduğunun bu 6 sayılarının her birisinin rengi farklı olmalıdır. Bunun yanında aynı renkte olacak şekilde 8, 9, 10 dizilimi elinizde bulunmalıdır. Elinizi açmanı diğer yolu, 5 adet çifter sayının elinizde olması gerekir.

101 Nasıl Oynanır?

101 oyununda temel kural taşların dağıtım işleminin başlamasından sonrasıdır. Oyundaki taşlar her oyuncunun eşit şekilde almasıyla, oyunu başlatır. 101 oyununda önemli olan taşların dizilimini mantıklı yapmak ve belirtildiği gibi el açmaktır. Bunun için tur dönüşleri yapılır. Bir oyuncu elini tamamlar ve kuralları yerine getirirse, taşlarını açabilir.

Oyuncu elini tam anlamıyla eşitlemesi için yukarıdaki kuralları uyması gerekir. Örneğin, elindeki farklı renklerde taşlarlar elini açabilir. Yine aynı sayı diziliminde 5 farklı çift geldiğinde elini açabilir. 101 okey oyununda, oyuncu özgürdür. Dilediği şekilde taşı yere atabilir, yerden alabilir. Bu onu sahip olduğu taşlara bağlıdır.

101 Taktikleri

Okey oyunu, gelişime bağlı olarak oynanabilir. Yani kişinin yapacağı taktikler, kendi aldığı taşlara ve yapacağı dizilimlere bağlıdır. Okeyde uygulanabilecek taktikler şöyledir.

Beklemeye Değer Eller Belirlemek: Okey oyununda şans çok önemlidir. Bu yüzden 101 oyununda inat etmenin gereği yoktur. Elinizi gelen ve giden taşlara göre devamlı olarak revize etmeniz gerekecek. Elinizi belirlediğiniz zaman, size gelme ihtimali yüksek olan taşlarla belirlemeniz gerekecek.

Taşlar İyi Takip Edilmeli: 101 oyununda en önemli taktiklerden birisi taşları çok iyi takip etmektir. Çıkan taşları takip edemezseniz, oyunun sonuna kadar sürekli çıkan taşları beklemek durumunda kalabilirsiniz. Taş takibini yapabilmenin anahtarı, devamlı oyunu oynamaktır.

Ne kadar iyi oyuncu olursanız olun, taş takibini yapamadığınızda oyunu kazanabilme ihtimaliniz çok düşük olur. Bunun için devamlı pratik yapmalı ve 101 okey oyunlarının içerisinde sürekli şekilde olmalısınız. İyi oynayan oyuncuların neler yaptıklarına da bakabilirsiniz.