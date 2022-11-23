100’üncü yıla hazırlanıyor

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Şehitler Abidesi çalışmalar nedeniyle ziyarete kapatılırken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir hazırlıkları şöyle anlattı: “Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı Çanakkale. Çanakkale'de, Şehitler Abidesi'nin yenilenmesini, peyzaj düzenlemesini gözden geçirmeyi ve burada Cumhuriyet’in 100'üncü yıldönümü çalışmalarını takvimimize aldık. Zamana, coğrafi koşullara ve iklime bağlı olarak birtakım yıpranmalar ve eskimeler oluştu. Tarihi Alan Başkanlığı olarak peyzajını yeniden düzenleyeceğiz. Elektrik hatları ile gerek sulama gerek yangına karşı müdahale sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Bu süreçlerin sonunda da mart ayında yeni görünümü ile burası tekrar ziyaretçilerimize açık hale gelecek. Mart ayına kadar güvenlik nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Çok hızlı ve hummalı bir çalışma olacak. Şu an işe başlamış vaziyetteyiz. Bugünden sonra da güvenlik amacıyla burası ziyarete kapalı olacak.”