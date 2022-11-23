Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

100’üncü yıla hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Savaşları#Gelibolu Yarımadası#Şehitler Abidesi
100’üncü yıla hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, Cumhuriyet’in 100'üncü yılına hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Şehitler Abidesi çalışmalar nedeniyle ziyarete kapatılırken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir hazırlıkları şöyle anlattı: “Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı Çanakkale. Çanakkale'de, Şehitler Abidesi'nin yenilenmesini, peyzaj düzenlemesini gözden geçirmeyi ve burada Cumhuriyet’in 100'üncü yıldönümü çalışmalarını takvimimize aldık. Zamana, coğrafi koşullara ve iklime bağlı olarak birtakım yıpranmalar ve eskimeler oluştu. Tarihi Alan Başkanlığı olarak peyzajını yeniden düzenleyeceğiz. Elektrik hatları ile gerek sulama gerek yangına karşı müdahale sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Bu süreçlerin sonunda da mart ayında yeni görünümü ile burası tekrar ziyaretçilerimize açık hale gelecek. Mart ayına kadar güvenlik nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Çok hızlı ve hummalı bir çalışma olacak. Şu an işe başlamış vaziyetteyiz. Bugünden sonra da güvenlik amacıyla burası ziyarete kapalı olacak.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Savaşları#Gelibolu Yarımadası#Şehitler Abidesi

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı