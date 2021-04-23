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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

100’er ağaç cezası

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
100’er ağaç cezası

Üsküdar Salacak Sahili’ndeki parkta 6 ağacı motorlu testereyle kesmekten ev hapsi verilen 2 şüpheli, karara itiraz etti. Mahkeme, şüphelilerin ev hapsini kaldırdı ve 100’er ağaç dikmelerine karar verdi.

Kız Kulesi’nin tam karşısındaki parkta bulunan 6 yetişkin ağaç 17 Mart günü saat 02.00 sıralarında, ellerinde motorlu testereler bulunan kişiler tarafından kesildi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polisler, ağaçları kesen Şevki Contürk, Özden Özdemir, Sedat Çiçek, Oğuzhan Önal, Davut Çorlu ve Vedat Çörekçi’yi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada motorlu testereler de bulundu. Şüpheliler savcılıkta verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladı. Nöbetçi mahkeme her birine adli kontrolle ev hapsi cezası verdi.

100’er ağaç cezası

Şevki Contürk ve Özden Özdemir’in avukatları verilen karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hâkimliği, adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağını belirterek, ilk verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Bunun yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu yer ve günlerde, şüphelilerin 100’er ağaç dikmeleri yönünde adli kontrol kararı verdi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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