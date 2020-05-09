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1000 TL sosyal (pandemi) yardımı 3. faz başvuruları için dikkat çeken açıklama.. T.C kimlik no ile E-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı
Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında 1.000 TL'lik ilk ödeme yapılmıştı. 1. ve 2. faz ödemeleri haricinde, 3. ve son faz ödemeleri başvuruları başladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu, pandemi etkilerinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları en aza indirmek için pek çok vatandaşı kapsayacak. Peki, pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusu E-Devlet ile nasıl tamamlanır? İşte, 1000 lira yardım başvurusu ve sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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