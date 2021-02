1000 TL pandemi ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama detayları: T.C Kimlik no ile sorgulama sayfası

Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları merakla takip ediliyor. 1000 TL pandemi ödemesi ve başvurularında süreç devam ederken, sosyal yardım detayları internette araştırılan konular arasında. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. İşte E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranları.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

ASGARİ ÜCRET 2021 İÇİN 500 LİRA ARTIŞLA NET 2 BİN 825 LİRA 90 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Bir sosyal koruma ücreti olan asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade ettiğine dikkati çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı:

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."

"HAYIRLI, UĞURLU VE BEREKETLİ OLSUN"

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak işçilerimizi her daim korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin, işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6,5 milyar lira tutarındaki ilave desteği ifade etmektedir. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin alın teri dökerek emek veren tüm çalışanlarımıza, ailelerine, işverenlerimize ve milletimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum."

"18 YILDA NET ASGARİ ÜCRET YAKLAŞIK 1,5 KAT ARTTI"

Selçuk, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin 2020'de 2 bin 324 lira 71 kuruşa yükseldiğine dikkati çekerek, "Böylelikle Ocak 2020 itibarıyla 18 yılda net asgari ücret, reel olarak/yani enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 kat arttı. 2019'da gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde yüzde 26, 2020'de gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan üzerinde yüzde 15,03 oranında bir artış sağladık." dedi.

Asgari ücret tespiti ile sadece çalışma hayatındaki ücret politikaları için bir seviyenin belirlenmediğini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Sosyal güvenlik primlerinden vergi ve idari para cezalarına, sosyal yardımların kapsamından asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanıyor. Diğer taraftan asgari ücretin artış oranı, istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarını ve üretim-tüketim dengesini, yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir."

"45 MİLYAR LİRAYI AŞKIN DESTEĞİ ULAŞTIRDIK"

Bu yılın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı mücadeleyle geçtiğini belirten Selçuk, salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal yaşamı, ekonomiyi ve çalışma hayatını derinden etkilediğini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerini salgının bu olumsuz etkilerinden koruyabilmek için hükümet olarak ilk aydan itibaren birçok destek ve teşvik programı başlattıklarını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, Sosyal Koruma Kalkanını hızlı ve etkin şekilde hayata geçirerek, vatandaşlarımıza 45 milyar lirayı aşkın bir desteği ulaştırmış olduk. Her zaman olduğu gibi, işçi ve işveren temsilcilerimizle sosyal diyalog mekanizmalarını işlettik. Salgının çalışma hayatı üzerindeki negatif etkilerini azaltmak adına temel hedefimiz; işçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak oldu. Bu doğrultuda, Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği, Normalleşme Desteği gibi uygulamalarımızı devreye alarak çalışanlarımız ve işverenlerimiz arasındaki iş ilişkisinin sürdürülebilmesini ve mevcut istihdamın korunmasını sağladık."

"3,5 MİLYONUN ÜSTÜNDE ÇALIŞAN KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANDI"

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettiklerini, şartlarını kolaylaştırdıklarını ve süreci daha da hızlandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kısa çalışmadaki çalışan sayımız her ay değişmekle beraber, bugüne kadar toplamda 3,5 milyonun üstünde çalışanımıza 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği aktardık. Son olarak, 1 Aralık itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneğine yeniden başvuru almaya başladık. Son başvuru tarihini de 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Bu defa süreci daha da hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına başvuruları e-devlet üzerinden alıyoruz. Salgın sürecinde işçilerimiz işlerini ve iş yerlerimiz insan kaynaklarını kaybetmesin diye sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Ücretsiz izinde olan işçilerimize de Nakdi Ücret Desteği sağladık. Nisan ayından bugüne kadar 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,5 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşverenlerimizin kısa çalışmadan çıkarak normal çalışma sistemine hızla dönmesini de teşvik etmek için Normalleşme Desteğini başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık. Normalleşme Desteğinin uygulanma süresi de 3 aydan 6 aya çıkartıldı."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye'nin sosyal yardımları 70 milyar liraya ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Türkiye büyüyor, gelişiyor ve 18 yıl önce 1,5 milyardan aldığımız sosyal yardım bugün 70 milyar liraya ulaşmış durumda." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, memleketi olan kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirler ve Sağlık Bakanlığının başlattığı aşı programıyla 2021 yılının çok daha iyi olacağına inandığını ifade etti.

Tarih ve turizm anlamında olduğu gibi demokrasi mücadelesinde de Aydın'ın özel bir yerinin olduğuna dikkati çeken Selçuk, Aydınlılar olarak demokrasi mücadelesinde rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutamadıklarını belirtti.

Bakan Selçuk, Adnan Menderes'e ve Demokrat Parti'ye ne yapıldıysa, aynısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye de defalarca yapılmak istendiğini ve 15 Temmuz'un da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Selçuk, "Bu topraklarda yaklaşık 1,5 asırdır devam eden darbe geleneği ilk kez Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde püskürtülmüştür. Türkiye, dünyaya demokrasi vermiş, 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle siyasette yeni bir dönem başlamıştır. AK Parti, her türlü vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, diktatörlük özlemiyle, kendi karanlık geçmişinin, tek parti dönemlerinin hayalini kuran zihniyetlere karşı dik duruşun adresi oldu. AK Parti'miz, 2002'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar girdiği her seçimden açık ara birinci çıktı." dedi.

"AK Parti milletin kendisidir"

AK Parti'nin bir siyasi partiden çok daha fazlasını ifade ettiğini vurgulayan Selçuk, partisinin, Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne ve gelişimine hem öncülük etmiş hem de bu dönüşüm sürecini devam ettiren bir hareket olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti milletin ta kendisidir aslında. Türkiye'de bugüne kadar her ilde, her ilçede ve mahallede teşkilatlanabilmiş ikinci bir siyasi hareket yoktur. Kadın ve gençlik kollarımızla, toplumun her kesimine ulaşmak için çalışan büyük bir hareketiz. Dolayısıyla AK Parti, aynı zamanda 11 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi ve milli iradenin tezahürüdür. Sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar bizim gönül coğrafyamızın her köşesinde milyonlarca kişinin duasını aldı. Bugün Kudüs'te, Gazze'de, Bakü'de, Üsküp'te, Münih'teki bir Türk marketinin duvarında, Lahor'da Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri, Türk bayrakları asılıyor, Türkiye'nin başarısı, iyiliği için dualar ediliyor. Dolayısıyla biz sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünyadaki bütün mazlumlar için de çalışıyoruz. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyoruz."

"Türkiye büyüyor ve gelişiyor"

AK Parti'nin 19 yılda insan odaklı politikalarla Türkiye'yi bugünkü seviyesine taşıdığını vurgulayan Selçuk, hem yatırımlarla hem de büyüme seviyeleriyle Türkiye'nin artık bugün başka bir yerde bulunduğuna dikkati çekti.

Aynı zamanda sosyal hizmetlerde de devrim niteliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini anımsatan Selçuk, bugün yarım milyonu aşkın yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım desteği verildiğini, 130 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek programı sağlandığını aktardı.

Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Selçuk, "18 yıl önce 1,5 milyardan aldığımız sosyal yardım bugün 70 milyar liraya ulaşmış durumda. Birçok ülkenin toplam bütçesinden daha fazla, son 19 yılda 400 milyar lirayı aşkın bir sosyal yardım ulaştırmış durumdayız. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında da salgın boyunca 45 milyar lirayı aşkın desteği vatandaşımıza ulaştırdık. Salgına rağmen sadece son 1 yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar bile geldiğimiz noktayı özetlemeye değer." diye konuştu.

Aydın'a "ALO 144 Sosyal Yardım Hattı" müjdesi

Tüm ülkede olduğu gibi Aydın'da da önemli hizmetlere imza attıklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hükümetlerimizin Aydın'a yaptığı toplam yatırım miktarı 25 milyar lirayı aştı. Sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı 3,7 milyar liraya yakın. Son 18 yılda Aydın'a aktardığımız sosyal yardım kaynağı 3 milyar lirayı aştı. Aydın'da, çalışma hayatına katılımı ve istihdamı artırmak için de çalışmalar yürütüyoruz. Buradan Aydınlı kardeşlerime yeni bir hizmetimizin müjdesini de vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah Aydın'a ALO 144 Sosyal Yardım Hattı için bir lokasyon açacağız. Çağrı merkezimizde Aydınlı gençlerimize yeni istihdam imkanı sunacağız inşallah."

AK Parti döneminde kadınlara verilen öneme işaret eden Selçuk, artık kadınların ayrımcılığa uğramadan eğitimden çalışma hayatına, spordan sanata, bürokrasinden siyasete kadar her alanda bulunduklarını vurguladı.

Bugün birilerinin, 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini yeniden uyandırma çabası içinde olduklarına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Milletimizin inancıyla, kadınlarınızın örtüsüyle uğraşma derdinde ama buradan gür bir sesle tekrar söylüyoruz ki o günler çok geride kaldı. Biz, kadınlarımız hayatın her alanında daha çok var olsunlar diye uğraştıkça birileri kadınlarımızı susturmaya çalışıyor, son günlerde bir parti yetkililerinin kendi partilerinin içinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına karşı suskunluğunu ve gündem değiştirme çabalarını ibretle izliyoruz. Böyle bir ahlaksızlığa göz yummak siyaseten tükenmişliğin resmidir. Sözüm ona kadın hakları savunuculuğu yapanlar da şiddet, taciz, tecavüz kendi içlerinde gerçekleştiğinde üç maymunu oynuyorlar. Kadınlar arasında ayrım yapıyorlar ama biz bunlara da sessiz kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimliğine, kökenine, inancına ya da siyasi kimliğine bakmadan tüm kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"AK Parti Türkiye'nin geleceğidir, AK Parti geleceğin partisidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise AK Parti'yi milletin kurduğunu ve birlikteliğin simgesi olduğunu ifade ederek, aynı duygu ve heyecanla aynı hedef doğrultusunda çok yönlü çalışan büyük bir ailenin ferdi olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisine 1 yılda 1 milyon üye hedefi koyduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bugün 11 milyonu aşan partimizin üye sayısının yarısını kadınlar ve gençler oluşturmaktadır. AK Parti sadece bu ülkenin bugününü değil geçmişten aldığı güçle geçmişten aldığı feyizle aslında Türkiye'nin geleceğini de temsil eden partidir. AK Parti Türkiye'nin geleceğidir, AK Parti geleceğin partisidir." dedi.

Platformların ve insanların zamanla değiştiğini ancak mücadelenin hiç değişmediğini belirten Karaaslan, şu görüşleri dile getirdi:

"Karşımızdaki zihin yapısı karanlık bakış açısı, şu statükocu vesayetçi bakış açısı, maalesef hiç değişmedi. Sözler söylemler bazen değişti ama hakikaten verdiğimiz mücadele çok çok önemle devam etmektedir, ama kulaklarını açıp bizi çok iyi dinlesinler. Cumhurbaşkanımıza karşı durdukları, yalan sözlere, hakaretlere, yalan ve iftira üzerinden yaptıkları siyasete baktığımızda biz bugün CHP başta olmak üzere muhalefetin çizgisinin, muhalefet olmaktan çok bir düşmanlık yapma noktasına gelmiş olduğunu maalesef izliyoruz. Bugün Türkiye'nin askerine, Mehmetçiğine, savcısına, öğretmenine, sanatçısına düşman olan bir bakış açısı siyaset zemininde doğru dürüst siyaset yapabilir mi? Kendini mecbur ve borçlu hissettiği yapılar çok farklı olunca millet iradesine saygı duyabilir mi? Millet iradesine biz saygı duyar, başımızın üstünde taşırız. Çünkü biz şunu biliyoruz. CHP de bunu duysun ve iyi dinlesin. Türkiye'de iktidar ancak seçimle değişir, hiç kimse umutlanmasın, hiç kimse hayal kurmasın."

Tek listeyle gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Danacı, bazı siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.