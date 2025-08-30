100 yıllık mahallenin adı değişti! 'İnsanlar isminden korkuyordu'

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla, Kasımlı köyüne bağlı Davullar, Çöngelli, Ferahlı ve Ölüce mahalleleri ile Kabalar köyüne bağlı Leller Mahallesi resmen köy oldu.

Yeni düzenlemeyle Ölüce Mahallesi'nin adı "Güzelyurt Köyü" olarak değiştirildi.

Aralık 2024'te yapılan halk oylamasında ezici çoğunlukla köy statüsüne geçiş için "evet" denilmişti.

Haberin Devamı

Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, isim değişikliğinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, "75 hanemiz bulunan eski Ölüce Mahallesi 'nin adı mahalle halkının başvurusu üzerine değiştirildi.

100 yıllık geçmişi var ama isimden rahatsız oluyorduk. Bölgemizde kazalar olunca insanlar ‘Ölüce' isminden korkuyor, bu yüzden köyümüzün adı Güzelyurt oldu" dedi.