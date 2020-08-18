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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:21,Son Güncelleme:

100 yıllık binanın yıkılmaması için zincirli önlem...

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100 yıllık binanın yıkılmaması için zincirli önlem...
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TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yaklaşık 100 yıl önce yapıldığı belirtilen bina, restorasyon çalışması öncesi yıkılma tehlikesine karşı zincirlerle bağlanarak, koruma altına alındı. Uçhisar Aşağı Mahalle Muhtarı Ümit Tuluay, binanın sahibi Gökçin Ilıcalı'nın İstanbul'da olduğunu belirterek, "Binanın restorasyon çalışmalarına başlamadan önce dış ve iç yüzeyinde yıkılma tehlikesine karşı tamamen güvenlikli hale getirebilmek için böyle bir yönteme başvuruldu. Yapıda gerçekleştirilecek restorasyon ile bölgemizdeki bir tarihi eser daha gelecek kuşaklara aktarılmak üzere turizme kazandırılacak" dedi.

Nevşehir Uçhisar beldesinde Gökçin Ilıcalı'ya ait kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık bina, restorasyon projesi hazırlıklarının sürdüğü süreçte daha güvenlikli hale getirilmesi amacıyla zincirle bağlandı. Geçmiş yıllarda ev olarak kullanılan ve bölgeye özel 'sarı taş'tan yapılan tarihi binanın dış yüzeylerinin yanı sıra, tavan kısımlarının da zincirle bağlandığı görüldü. Tarihi binanın koruma altına alınma yöntemi dikkat çekti.

Uçhisar Aşağı Mahalle Muhtarı Ümit Tuluay, binanın sahibi Gökçin Ilıcalı'nın İstanbul'da olduğunu belirterek, "Binanın restorasyon çalışmalarına başlamadan önce dış ve iç yüzeyinde yıkılma tehlikesine karşı tamamen güvenlikli hale getirebilmek için böyle bir yönteme başvuruldu. Yapıda gerçekleştirilecek restorasyon ile bölgemizdeki bir tarihi eser daha gelecek kuşaklara aktarılmak üzere turizme kazandırılacak" dedi.

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