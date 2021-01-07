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İHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

100 yılın keşfi olarak biliniyor! 'Durum vahim. İlk defa bu kadar...'

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Bursa’nın İznik ilçesinde 100 yılın keşfi olarak bilinen bazilika sular çekilince ortaya çıktı. Dünyanın en iyi 10 keşfi arasında yer alan 2 bin yıllık bazilika kuşlara yuva oldu. İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Bekir Uslu, ''Ben 20 yıldır İznik Gölü'nde işletmecilik yapmaktayım. İlk defa bu kadar çekilmeye şahitlik ediyorum. Durum vahim'' dedi.

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  • Kuraklık bazilikayı da vurdu
  • Kuraklık bazilikayı da vurdu
  • Kuraklık bazilikayı da vurdu
  • Kuraklık bazilikayı da vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa’nın İznik ilçesinde göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Tarihi M.Ö. 4’üncü yüzyıla uzanan Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’te 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.

Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu belirlenen yapı, 50 metre açıkta, 6 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi.

Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı. Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca meraklı vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Bazilikanın kafes içinde korunan en önemli parçaları suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Ben 20 yıldır İznik Gölü'nde işletmecilik yapmaktayım. İlk defa bu kadar çekilmeye şahitlik ediyorum. Son yıllardaki kuraklık sebebiyle Göbeklitepe olma yolunda ilerleyen bazilika gün yüzüne çıktı. Kuşların yuvası haline geldi. Acilen tedbir alınması lazım. Durum vahim” dedi.

100 yılın keşfi olarak biliniyor Böyle görüntülendi
100 yılın keşfi olarak biliniyor! Böyle görüntülendi
2014ün en önemli keşifleri arasındaydı Su çekilince ortaya çıktı
2014'ün en önemli keşifleri arasındaydı! Su çekilince ortaya çıktı
İznik Gölündeki bazilika 2014ün en önemli 10 keşfi arasında
İznik Gölü'ndeki bazilika 2014'ün en önemli 10 keşfi arasında

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