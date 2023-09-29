100. yıl mektupları kasadan çıkıyor

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Uraloğlu, dün PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile birlikte PTT Kahramankazan Değerli Kâğıtlar Depo Şube Müdürlüğü'ndeki çelik dolaplarda saklanan mektupları çıkardı.

ADRESLERE GÜNCELLEME

Uraloğlu, mektupların sahiplerine ulaştırılma sürecini şöyle anlattı: “Burada oluşturduğumuz tasnif komisyonu ile yaklaşık 40 bin mektubu 29 Ekim'e kadar sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. 16 Ekim tarihinde illere gönderim süreci başlayacaktır. Ancak mektupların posta süreci başlamadan önce eğer gerekli ise adres güncellemesinin tamamlanmış olması gerekiyor. Adres güncellemesi en geç 30 Eylül’e kadar tüm PTT iş yerlerimizden yapılabilir. Mektuplar için geri alma ya da adres değişiklikleri, ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçeyle yalnızca göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecek.”