100. yıl kabinesinde yeni hedefler

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kabinesiyle ilk toplantısını dün Beştepe’de yaptı. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

TÜRKİYE, TÜRKİYE’DEN DAHA BÜYÜKTÜR

“Seçim sürecini suhuletle tamamladık. Milletimiz rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Asıl mesele milletimizin, devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir.

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BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

Unutmayın biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz yurtdışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Zenginliğimiz olan farklılıkların korunması Türkiye’nin aydınlık yarınları açısından olmazsa olmaz şartlardandır. Buradaki mesajların muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşıyla birlikte Türkiye’nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan kimseyi ötekileştirmeden hiç kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek, inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE YÜZYILI’NI İNŞA EDECEĞİZ

Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Ne söz verdiysek, göreve gelince yerine getirmeye gayret ettik. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. Aile ve Gençlik bankasının kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis’in takdirine yeniden sunacağız.

SAĞLIK, EĞİTİM, TURİZM...

Karadeniz gazıyla başladığımız, Gabar petrolü ile ileriye taşıdığımız, Akkuyu Nükleer Santralı ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlık yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Eğitimi son 21 yılda olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız.

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Terör örgütlerine, zehir tacirlerine her türlü suç çetesine karşı mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Sosyal politikalarda engelli, yaşlı, şehit yakınlarına ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanlarında olacağız. Gıda güvenliğimizi ve tarımsal üretimimizi artıracak farklı projeleri devreye alacağız. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye’nin otomobili gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazemizi daha da çeşitlendireceğiz. Ticarette yeni pazarlara açılarak ülkemizin rekabet gücünü artırarak, ihracatımız çok yukarılara taşıyacağız. Ulaştırmada ülkemizi yollar, tüneller, hızlı tren hatları havalimanları ile ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz. Turizmde potansiyelimizi en üst düzeyde harekete geçirirken kültürel alanda yeni bir hamle başaracağız.

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BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI

TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.”

HAYAT PAHALILIĞI GÜNDEMDEN ÇIKACAK

-“Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekleyeceğiz. Çevre ve şehircilikte millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye’nin çehresini değiştirerek adımları atacağız. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz.

319 BİNİ İLK SENE 650 BİN DEPREM KONUTU

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Depremin yaralarının sarılması bu dönemin ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimiz yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ekonomik ticari sosyal ve kültürel açıdan eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Yatırım, üretim, ihracat istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da büyüteceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Son dönemde açıklanan verilerin bu çabamızda elimizi güçlendiren öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi 103,7, tüketici güven endeksi 91’e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 105,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi satın alma endeksi de 50’nin üzerine çıkarak 51,5 oldu. Enflasyon oranı mayıs ayındayüzde 40’ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarakgerçekleşti. Enflasyonu nasıldaha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız.”

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İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ TATİL 9 GÜN

- "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26-27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

SIĞINMACILARA ONURLU VE GÜVENLİ DÖNÜŞ

-“Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli ve onurlu gönüllü şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Ne suretle olursa olsun Türkiye’ye Boraltan Köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız. Girişimci insani aktif dış politikamızı sürdürerek küresel ölçekte barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağız. Uluslararası sistemdeki çarpıklıkların giderilmesi için gayretlerimizi artıracağız. Milletimizle birlikte dünyaya verilmiş güçlü mesaj olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz. Bizim bu arada atacağımız adımlar çok çok önemli. Seçim döneminin muhasebesini yapmayı da önümüzdeki dönemde atılacak adımları da belirledik. Seçim döneminin muhasebesini MYK ve MKYK’daki arkadaşlarımla ayrıca yapacağım. Onlardan gelecek bilgilerle geleceğe hazırlanmaya devam edeceğim.”

YENİ KABİNEDEN İLK FOTOĞRAF

- Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra 17 yeni bakan yer aldı. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha önce arka sırada otururken, bu defa Dışişleri Bakanı sıfatıyla ana toplantı masasında bulundu. MİT Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Kalın ise toplantıda eski MİT Başkanı Hakan Fidan’ın eski yerine oturdu. Kalın’ın yanında İletişim Başkanı Fahrettin Altun yerini aldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak göreve getirilen Akif Çağatay Kılıç ise İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevi sırasında oturduğu koltuğa geçti. Kabinede oturma yerleri değişmeyen iki isim ise yeniden bakan seçilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. ANKARA