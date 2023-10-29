100. yıl cumhuriyet bayramı kutlamalarında ‘Koca Yusuf’lardan selamlama uçuşu

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Kayseri’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu bir kutlama yaptıklarını belirten Vali Gökmen Çiçek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlamak için bir araya geldik.

İnsan hayatında öyle anlar vardır ki, ölümsüz hatıralar olurlar. Biz, bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını Anadolu’nun sigortası olarak anılan Erciyes’in etekleri Kayseri’de, hep beraber kutlayarak kendi hatıralarımıza ölümsüz bir an yerleştiriyoruz. Bugün coşku ile birlik ve beraberlikle Kayseri’nin bu meydanında ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun’ diye haykırıyoruz” dedi.

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Vali Çiçek'in konuşmalarının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri yaparak, şiirler okudu. Törende çeşitli dallarda başarı elde eden milli sporculara ödülleri verildi. Tören, askeri birlikler, emniyet personeli, diğer güvenlik ve kolluk güçlerine ait personel ve araçlarından oluşan geçit töreni ile sona erdi.

'KOCA YUSUF' SELAMLAMA UÇUŞU YAPTI

Tören sonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde birçok başarılı operasyonda ve deprem bölgelerinde önemli görevlerde bulunan ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen ‘A400M’ nakliye uçaklarının Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı selamlama uçuşu, kutlamalara gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar, cep telefonları kameraları ile Cumhuriyet Meydanı üzerinde alçak uçuş yapan A400M nakliye uçaklarının uçuşunu kayda aldı.

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