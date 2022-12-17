100. yıl bütçesine sakin final

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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün hastaneye kaldırıldığı kavgayla başlayan görüşmeler dün daha sakin bir oturumda tamamlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın katıldığı Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yönetti. CHP’li vekiller de birbirlerini fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili “Mahkeme kararlarının arkasında ‘siyasi akıl’ aramak, ‘siyasal akılsızlığın’ ta kendisidir” dedi. EYT ile ilgili düzenlemenin ise bu ay tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.