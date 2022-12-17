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100. yıl bütçesine sakin final

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#TBMM#Bütçe#Genel Kurul
100. yıl bütçesine sakin final
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılına denk gelen 2023 bütçesi dün Meclis Genel Kurulu’nda son gün görüşmesiyle 201 ret oyuna karşın 325 oyla kabul edildi.

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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün hastaneye kaldırıldığı kavgayla başlayan görüşmeler dün daha sakin bir oturumda tamamlandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın katıldığı Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yönetti. CHP’li vekiller de birbirlerini fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili “Mahkeme kararlarının arkasında ‘siyasi akıl’ aramak, ‘siyasal akılsızlığın’ ta kendisidir” dedi. EYT ile ilgili düzenlemenin ise bu ay tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

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#TBMM#Bütçe#Genel Kurul

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