100. yıl bütçe maratonu

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BAHÇELİ: 6’LI MASA ADAYIM SINIF ARKADAŞIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerine verilen arada gazetecilerle sohbet ederken ‘6’lı masanın aday anketi’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Tercihim sınıf arkadaşımdır.”

Bütçe görüşmelerine verilen arada kulise çıkarak kurmaylarıyla çay içip sohbet eden Devlet Bahçeli, çevresini saran gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı için anket yapacağı iddialarıyla ilgili sorusu üzerine, “Televizyonda bahsettiler, en sonunda 15 Ocak’a kadar zannediyorum, aday belirlemede bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim, müracaat edilirse siz de bu ankete katılır mısınız dediler. Ben henüz cevap vermedim” diyen Bahçeli, “Cevap verecek misiniz?” sorusu üzerine de gülerek, “Var tabii düşüncem. Söyleyeyim mi size?” dedi ve şöyle konuştu:

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KEMAL BEY DEĞİL Mİ

“Eğer birisi ankette bana gelip, böyle bir 6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime ‘evet’ dersiniz, veya ‘benimsersiniz’ dediği zaman tercihim sınıf arkadaşımdır.”

Bahçeli ile Kemal Kılçdaroğlu’nun üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu bilen gazeteciler hemen, “Kemal Bey değil mi?” diye sordu. Bahçeli de yine gülerek, “Sınıf arkadaşım derim” demekle yetindi.

KILIÇDAROĞLU BELİRTİ OLMAYINCA GELDİ

Hafta sonu İstanbul’da partisinin yeni vizyonunu açıklayan Kılıçdaroğlu dün de bütçe için Meclis’teydi. Vizyon toplantısına da katılan eşi Selvi Kılçdaroğlu’nun COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerindeydi. Salona en erken gelen lider olan Kılıçdaroğlu’nun test yaptırıp yaptırmadığını soruşturunca, yakın çevresinden, “Genel Başkan’da, bu rahatsızlığın hiçbir semptomu görülmedi. Semptom göstermeyenlere de malum test önerilmiyor. O nedenle test yaptırmadı. Zaten Hanımefendi de İstanbul’da, kızının yanında” bilgisi aktarıldı.

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli salonda selamlaşmadı.

AK Parti ve İYİ Parti yöneticileri ise grupları tek tek dolaşarak tokalaştılar. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, Kılıçdaroğlu ile de tokalaşırken COVID-19 olan eşi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettikleri de öğrenildi. Kılıçdaroğlu da kuliste karşılaştığı HDP Genel Başkanı Pervin Buldan ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile selamlaştı.

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DAHA FAZLA KADIN SİYASETÇİ

5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü mesajları da verildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görüşmeyi açarken “Dünya Kadın Hakları Günü”nü kutladı.

AKADEMİDEN OKUL ARKADAŞLARI



Kılıçdaroğlu ile Bahçeli, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden okul arkadaşı. 1971 yılında Kılıçdaroğlu Maliye, Bahçeli ise Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’na ilk seçildiğinde kendisini telefonla arayarak kutladığını belirterek, “Kendileri benim okul arkadaşımdır. Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz” demişti. Kılıçdaroğlu da bir televizyon programında okul yıllarında aralarının nasıl olduğu sorulunca “Okuldayken hiç konuşmadık. Dünya görüşlerimiz farklıydı. Devlet Bey’in o dönemde de kendi arkadaşları içerisinde özel bir saygınlığı vardı. Onun hakkını da teslim edelim” diye konuşmuştu.



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Önce izlediler sonra güldüler



MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’la sohbeti sırasında tablete bakıp güldükleri anlar objektiflere yansıdı.

GENEL KURUL’DA GERGİN ANLAR



Görüşmeler sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında çıkan tartışmayı araya giren milletvekilleri yatıştırdı.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NIN ŞAFAĞINDAYIZ’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye Yüzyılı’nın şafağı” diye nitelediği 2023 bütçesinin girişimci ve yatırımcıyı teşvik edip kalkınmayı sağlayacağını belirterek, 2025’te de tek haneli enflasyon ve 44 bin dolar kişi başına gelir vaadinde bulundu. Oktay, bütçenin Meclis’teki sunumunda özetle şunları söyledi:

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İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız engeller işimizi zorlaştırmış olsa da hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi. Etrafında olanı biteni tribünden seyretmek yerine krizlere müdahil olan, çözüm geliştiren, savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturan muktedir Türkiye’nin bütçesidir. Doğu ile batı arasında en önemli enerji köprülerinden birine dönüşmekle kalmayıp kendi doğalgazını, petrolünü, nadir cevherini keşfeden, çıkaran enerji altyapımızın bütçesidir.

TEK HANELİ ENFLASYON

Yılın ikinci yarısında aylık enflasyonların yılın ilk yarısına göre belirgin şekilde gerileme eğilimine girdiği gözlenmektedir. TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 65 civarında gerçekleşeceği; takip eden aylarda peyder pey gerileyeceği öngörülmektedir. Dönem sonunda (2025) enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir.

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Ülkemiz enerji şoklarının asgari düzeyde tutulması için bölgesel bir enerji merkezi olma yönünde de mesafe almaya devam etmektedir. 2022 yılında küresel resesyon beklentilerine rağmen ihracatımızın yıllıklandırılmış olarak 253 milyar dolara ulaşmış olması son derece önemlidir.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Bütçe üzerinde muhalefetin eleştirilerini de yanıtlayan Oktay, “Eserleriyle konuşamayanların sermayesi ancak altı boş kara para iddiaları, hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar olabilir” dedi. CHP grubunun tepkileri arasında zaman zaman ses tonunu yükselten Oktay, şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye’ye ne yazık ki iki gözünü birden kapatmış halde bakıyor. Hiçbir olumlu işi, yapılan devasa yatırımları, üretimi, kalkınmayı görmezden geliyor.

Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil’den aldığınız emirlerle, Pennsylvania’dan kulağınıza üflenenlerle, o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece bu millet size yetki vermez.

Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız.

Küresel vesayet odaklarına bel bağladığınız, onların türküsünü söylediğiniz ortadadır.

Siz kara para aklamayı da uyuşturucu trafiklerini de o karanlık danışmanlarınıza sorun.”

TEKELCİLERE KARŞI DENETİM ARTMALI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Türkiye, bir yandan küresel krizlerle mücadele yürütürken diğer yandan küresel para simsarlarının ve işbirlikçilerinin organize saldırılarıyla mücadele etmektedir. Bir kısım zincir marketler kartel oluşturarak fahiş fiyat artışları yaratmakta, piyasalardaki suni dalgalanmaları bahane ederek hayat pahalılığını körüklemektedir. Öyle ki bu tekelci marketler zincirinin haddini bilmez, küstah bir sözcüsü ekonomik gerçekleri çarpıtarak, yavuz hırsız misali suç bastırmaya kalkışmıştır. Keyfî fiyat artışlarıyla hayat pahalılığını körükleyen bu tekelci yapıya karşı denetimler artırılmalıdır. Fahiş fiyat artışları nedeniyle kesilen para cezalarına ek olarak, kapatma ve teşhir cezaları caydırıcı bir seçenek olarak mutlaka değerlendirilmelidir.

RONALDO VE MESSİ TÜRKİYE İÇİN OYNAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü bütçe konuşmasında hafta sonu İstanbul’da açıkladığı yeni vizyonu üzerinden mesaj vererek, “70 kişilik ekip dünyanın en iyileriyle 7 gün 24 saat Türkiye için çalışacak” dedi. Futboldan örnek veren Kılıçdaroğlu, “Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. O Türkiye takımında siyasetçiler de var siyaset üstü insanlar da. Şampiyonlar Ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan tam bir amatör küme takımı var karşımızda” diye konuştu. Bu takımın galip geleceğini belirterek, Necmettin Erbakan’ın sık sık kullandığı, “Hak gelecek batıl zail olacak” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

ESKİ ERDOĞAN DEĞİL

“Eskiden bütçeyi başbakan büyük bir özgüvenle Meclis’e sunar, aslanlar gibi savunurdu. Bugün bütçenin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmiş savunuyor. Parayı harcayan irade buraya gelmediği için paraların nerelere harcandığını bilmiyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanının gelip bütçesini savunmaması Meclis’e saygısızlıktır. Halk seni seçip parayı da verdiyse gelip bütçeni savunacaksın, eleştirileri de yanıtlayacaksın. Erdoğan eski Erdoğan değil, eleştirilere tahammül edemiyor.

Meclis adına bütçenin doğru harcanıp harcanmadığını denetleyen Sayıştay’a bilgi vermeyen kurumlar var. Yani, ‘Ne Meclis’i, nereden çıktı, bilgi vermiyorum’ diyor. Bazıları faaliyet raporlarını bile yayınlamadı. Kul hakkı, helallik diyoruz değil mi?

Bütçe görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu’na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’nu CHP’li milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı.

İKİLİ YAPI OLUŞTU

Devlet harcamaları keyfi olarak yapmaz. Bugün Türkiye’de ikili bir yapı oluştu, sarayda yaşayanlar, sarayın dışında yaşayanlar. İki Türkiye var. Saray ve şurekasının yaşadığı Türkiye’de her şey çok mükemmel, trajik Türkiye’de ise günlük hayatta kalma kavgası var.

ÇAMAŞIRHANE YAPTILAR

Türkiye kirli paraların çamaşırhanesi haline getirildi. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanın Allah bin belasını versin diyorum. Çünkü bir kere yapmadılar; 2016’dan bu yana soru sormam getirin paranızı dediler. MASAK devreye girdi, MASAK’ı da devre dışı bıraktılar. Koskoca MASAK’ı devre dışı bıraktılar. Uyuşturucu parası sahibini de getirdi. Her şeyi meth’e çevirdiler meth’e!

MECLİS’İN İTİBARINA DARBE VURDUNUZ

Türkiye’de ahlak dediğimiz şeyi çok yıprattınız ve bu Meclis’in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis’e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi, öyle diyorlar. Hayır, hayır. Gazi Meclis şudur; Yeri geldiği zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hayır diyorlardı, reddediyorlardı. Şimdi siz Meclis’i feshetme yetkisini Erdoğan’a vermediniz mi?”

VEDA BÜTÇESİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl bütçesini aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin veda bütçesini görüşüyoruz. Yirmi yıl önce 3Y’yi yani yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok etmek için geldiniz, başka bir 3Y’yi yani yasama, yürütme ve yargıyı imha edip gidiyorsunuz. Bizim, milletimize sunduğumuz en büyük projemiz, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılını Türk milletinin şanına yakışır bir şekilde yeniden inşa etmek olacaktır. Kusura bakmayın ama size tanınan sürenin artık sonuna gelindi. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz sanki yarın teslim alacakmış gibi vaatlerde bulunuyorsunuz. İktidarınızın raf ömrü tükenmiştir ama bahanelerinizin tükenmediğine şahit oluyoruz.”